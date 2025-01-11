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GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kişi karısını tüfekle öldürdü
Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi
Büyük Çamlıca Camisi’ndeki “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu” sona erdi
Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu
Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” düzenlendi
GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu
Bursa’da maden alanındaki patlatma sonrasında kaya kesimlerinin altında kalan çalışan öldü
Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı
Yeniden Refah Partisi Genel Lideri Erbakan, Sakarya’da ziyaretlerde bulundu
DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret
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Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi

İSTANBUL (AA) – Fatih'te çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta 2 kişi arasında seyyar tezgah açılması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Ercan Ç. silahla vuruldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ercan Ç, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.​​​​​​​

Silahlı kavganın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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