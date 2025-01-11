Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi

İSTANBUL (AA) – Fatih'te çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.
Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta 2 kişi arasında seyyar tezgah açılması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Ercan Ç. silahla vuruldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ercan Ç, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Silahlı kavganın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İYİ Parti Genel Lideri Dervişoğlu, Kocaeli’de “Yerel İdareler Buluşması”nda konuştu:
Balıkesir’e ambulans helikopterle getirilen, kalp krizi geçiren hasta tedavi altına alındı