Fatih’te İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi haberi

İslami Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını Fatih'te protesto etti.

Platform üyeleri, teravih namazı sonrası Fatih Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.

Kefiye giyen ve ellerine Filistin bayrağı alan vatandaşlar, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Katil İsrail Filistin'den defol” sloganları attı.

Grup adında açıklama yapan Necmettin Irmak, Filistin halkı için kurtuluşun yakın olduğunu söyledi.

Irmak, mübarek ramazan ayında İsrail'in katliam yapmayacağını ümit ettiklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, “Huylu huyundan vazgeçmedi, yine kendilerini tutamadılar. Çoluk çocuk, yaşlı ve kadın demeden yine katliam gerçekleştirdiler. Şunu bilmiyorlar artık sonları geliyor, Allah'ın izni ile sonları geliyor en yakın zamanda.” diye konuştu.