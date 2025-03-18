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Fatih’te İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi haberi
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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi haberi
Bilecik’te “Gazze’ye destek konvoyu” oluşturuldu haberi
Kocaeli’de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten şampiyonluk iddiası: haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması’na katıldı: haberi
Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi
“Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar” sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu haberi
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Fatih’te İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi haberi

İSTANBUL (AA) - İslami Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını Fatih'te protesto etti.Platform üyeleri, teravih namazı sonrası Fatih Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.Kefiye giyen ve ellerine Filistin bayrağı ala...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fatih’te İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi haberi

İslami Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını Fatih'te protesto etti.

Platform üyeleri, teravih namazı sonrası Fatih Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.

Kefiye giyen ve ellerine Filistin bayrağı alan vatandaşlar, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Katil İsrail Filistin'den defol” sloganları attı.

Grup adında açıklama yapan Necmettin Irmak, Filistin halkı için kurtuluşun yakın olduğunu söyledi.

Irmak, mübarek ramazan ayında İsrail'in katliam yapmayacağını ümit ettiklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, “Huylu huyundan vazgeçmedi, yine kendilerini tutamadılar. Çoluk çocuk, yaşlı ve kadın demeden yine katliam gerçekleştirdiler. Şunu bilmiyorlar artık sonları geliyor, Allah'ın izni ile sonları geliyor en yakın zamanda.” diye konuştu.

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