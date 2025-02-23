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Futbol: Trendyol 1. Lig haberi

- Central Hospital Ümraniyespor: 0 - Sakaryaspor: 0

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Futbol: Trendyol 1. Lig haberi

Stat: Spoint İnşaat Ümraniye

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ramazan Ufuk Avdaş, Enes Biroğlu

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül (Dk. 84 Oğuz Yıldırım), Serkan Göksu, Bardhi (Dk. 70 Batuhan Çelik), Emre Kaplan, Benny (Dk. 85 Joao), Atalay Babacan (Dk. 55 Yusuf Sertkaya), Poyraz Efe Yıldırım

Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz, N'Koulou (Dk. 90 Oğuzhan Çapar), Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Kabov (Dk. 46 Simon), Burak Altıparmak, Mamadou, Aabid (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban, Ozegovic (Dk. 90+5 Emre Demir)

Sarı kartlar: Dk. 32 Serkan Yavuz (Sakaryaspor), Dk. 37. Bardhi, Dk. 86 Oğuz Yıldırım, Dk. 90+4 Yusuf Sertkaya (Central Hospital Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.

Kar yağışı nedeniyle karşılaşma birkaç kez dururken, 68. dakikada hakem Davut Dakul Çelik zeminin oynamaya elverişli olmadığını belirterek saha kenarında iki takımın teknik heyet ve oyuncularıyla görüştü. Hakemler ve oyuncular daha sonra soyunma odasına gitti. Bu sırada yağış biraz hafiflerken, görevliler tarafından saha zemini de temizlendi. Hakemler ve oyuncular sahaya dönerken, 20 dakikalık aranın ardından maça kaldığı yerden devam edildi.

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