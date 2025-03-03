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İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi
Tekirdağ’da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı haberi
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Futbol: Trendyol 1. Lig’de görünüm haberi

- Ligde 27. hafta tamamlanırken Kocaelispor liderliğini sürdürdü

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Futbol: Trendyol 1. Lig’de görünüm haberi

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, puanını 56'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

İkinci sırada yer alan Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Sakaryaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek zirve takibine devam etti.

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Manisa FK: 3-0

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-4

Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK: 1-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-2

Geosis Boluspor-Erzurumspor FK: 0-0

Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 2-0

Adanaspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-3

Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-1

– Puan durumu

Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 27 17 5 5 41 21 20 56
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 27 14 7 6 44 26 18 49
3.GENÇLERBİRLİĞİ 27 13 8 6 37 24 13 47
4.ERZURUMSPOR FK 27 13 6 8 37 20 17 45
5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 27 12 7 8 36 35 1 43
6.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 27 11 8 8 43 32 11 41
7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 27 12 4 11 39 29 10 40
8.AHLATCI ÇORUM FK 27 10 9 8 33 26 7 39
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 27 9 12 6 30 24 6 39
10.GEOSİS BOLUSPOR 27 10 8 9 34 29 5 38
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 27 10 7 10 35 35 0 37
12.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 27 10 7 10 32 33 -1 37
13.ESENLER EROKSPOR 27 9 9 9 36 34 2 36
14.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 27 10 6 11 28 28 0 36
15.SAKARYASPOR 27 8 11 8 33 37 -4 35
16.MKE ANKARAGÜCÜ 27 10 4 13 34 29 5 34
17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 27 9 6 12 34 35 -1 33
18.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 27 10 3 14 35 39 -4 33
19.ADANASPOR 27 5 9 13 23 44 -21 24
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 27 0 0 27 11 95 -84 -21

Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası aldı.

– 28. hafta programı

Ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Diyarbakır)

5 Mart Çarşamba:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor (Aktepe)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor (Atatürk Olimpiyat)

6 Mart Perşembe:

13.30 Erzurumspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Eryaman)

20.30 Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

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