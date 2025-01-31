Fuzul, “Kadın İstihdamında Lider Şirket” ödülünü aldı haberi

Fuzul, Marmara Üniversitesi Marmara İşletme Kulübü tarafından düzenlenen “Kristal Marmara Ödülleri” kapsamında “Kadın İstihdamında Lider Şirket” ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi öğrencileriyle akademisyenlerinin katıldığı ve yaklaşık 30 bin kişinin oy kullandığı değerlendirme sürecinde Fuzul, kadın istihdamına sağladığı katkı dolayısıyla ödüle değer bulundu.

Ödül, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal'a takdim edildi.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Akbal, öncelikli hedefleri arasında kadın istihdamını teşvik etmenin ve desteklemenin yer aldığını aktardı.

Çalışanların özel yaşam ve iş hayatı dengesini sağlamanın da kendilerin için çok kıymetli olduğunu belirten Akbal, “Çalışanlarımıza doğum günü, evlilik yıl dönümü ve çocuklarının karne günü gibi özel anlarında izinler veriyoruz. Layık görüldüğümüz bu ödül de insan kaynakları politikamızın başarısı ile kadın yönetici ve çalışanlarımızın katkılarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak, en büyük motivasyonlarımızdan biri. Kadın istihdamında lider bir şirket olarak, sektördeki yenilikçi yaklaşımlarımıza ve kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamaya yönelik çalışmalarımıza 2025'te de hız kesmeden devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.