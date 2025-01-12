Galata Köprüsü’nde balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da, Galata Köprüsü'nde balık tutarken denize düşen kişinin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Köprü üzerinde dün akşam saatlerinde oltayla balık tutmaya çalışan kişi, iddiaya göre yaslandığı korkulukların kırılması sonucu denize düştü.
Çevredekilerin çağrısıyla bölgeye yönelen bir tekneden atılan can simidi yardımıyla kurtarılan kişi denizden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin köprüde korozyon nedeniyle çürüyen bazı korkulukları yenilediği görüldü.
Öte yandan, denize düşen kişinin kurtarıldığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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