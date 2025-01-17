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Galata Kulesi ”Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yeşile büründü
Kocaeli’de akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bursa’da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yalova’da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Eski AA Genel Müdürü Öztürk, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında favorilerini seçti:
CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu:
Beykoz’da bir kişi yaşadığı otomobilde cansız halde bulundu
Büyük Çamlıca Camisi’nde 4-6 yaş grubu öğrenciler karnelerini aldı
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Galata Kulesi ”Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yeşile büründü

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Galata Kulesi ”Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yeşile büründü

İSTANBUL (AA) – Galata Kulesi, ''Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında yeşil renkle aydınlatıldı.

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla, serviks kanserine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sembol renk olan yeşille ışıklandırıldı.

Yeşil renge bürünen kule, vatandaşların ilgisini çekti.

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