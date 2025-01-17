Galata Kulesi ”Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yeşile büründü

İSTANBUL (AA) – Galata Kulesi, ''Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında yeşil renkle aydınlatıldı.
İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla, serviks kanserine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sembol renk olan yeşille ışıklandırıldı.
Yeşil renge bürünen kule, vatandaşların ilgisini çekti.
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