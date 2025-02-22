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Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi
Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da haberi
İstanbul’da “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu” düzenlendi haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya’da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
Küçükçekmece’de 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü haberi
İstanbul’da “Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” düzenlendi haberi
Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi
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Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da haberi

- Biletinial Üst Yöneticisi Ulaş Uslu: - "Türk futboluna katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda bu işbirliklerine önümüzdeki dönemde yenilerini eklemeyi planlıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da haberi

Gaziantep Futbol Kulübü (FK) ve Sakaryaspor'un maç biletleri, artık Biletinial üzerinden satılacak.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Biletinial Üst Yöneticisi (CEO) Ulaş Uslu, sporu, stratejik büyüme alanları arasında gördüklerini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile gerçekleştirdikleri işbirliği kapsamında, voleybol maçlarının biletlerinin Biletinial'dan satılmaya başlandığını hatırlatan Uslu, “Federasyon ile yalnızca bilet satışı yapmakla kalmayıp, ülkemize değer katan birçok projeye imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada, değer yaratmaya odaklanan anlayışımızın fark yaratan sonuçlarını her alanda net bir şekilde görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uslu, vizyonlarını futbol kulüplerinin hizmetine sunduklarını aktararak, “Gaziantep FK ve Sakaryaspor ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar da bu anlayışın bir yansıması. Türk futboluna katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda bu işbirliklerine önümüzdeki dönemde yenilerini eklemeyi planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.

“Pick a Seat” markasıyla Avrupa pazarında da faaliyet gösterdiklerini ve sahip oldukları teknoloji, bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde kulüplere yeni fırsatlar sunacaklarını kaydeden Uslu, “Temel amacımız, farklı ve dinamik bakış açımızla kulüplerin pazarlama faaliyetlerine katkı sağlayarak gelirlerini artırmak ve güçlü, esnek, kullanıcı dostu altyapımızla taraftarlara benzersiz bir deneyim yaşatmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Bilet

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