Gaziosmanpaşa’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) – Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği 530 araçlık otoparkın yüzde 70’i tamamlandı haberi
GÜNCELLEME 2 – Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı haberi
Balıkesir’de üniversite öğrencileri gastronomideki yabancı terimleri Türkçeleştiriyor haberi