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Fenerbahçeli Milan Skriniar, Edin Dzeko’nun uzun yıllar futbol oynayabileceğine inanıyor: haberi
Gaziosmanpaşa’da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında haberi
AK Parti’li Sarıçam’dan, Edirne Belediyesinin Kırklareli’ndeki barajdan su almasına tepki: haberi
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Çanakkale’de bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu haberi
Sakarya’da belediyelerde şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli’nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiden 1’i tutuklandı haberi
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Gaziosmanpaşa’da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında haberi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da motosikletli kişilerce eczaneye silahla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kazım Karabekir Mahallesi 831/1. Sokak'taki eczanenin önüne gelen motosikletteki 2 kişi, silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gaziosmanpaşa’da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında haberi

Gaziosmanpaşa'da motosikletli kişilerce eczaneye silahla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazım Karabekir Mahallesi 831/1. Sokak'taki eczanenin önüne gelen motosikletteki 2 kişi, silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Kurşunlar eczanenin tabelasına isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, eczanede inceleme yaptı.

Ekiplerin, şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin eczaneye silahla ateş ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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