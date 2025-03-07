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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ’da iftara katıldı haberi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ’da iftara katıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye ramazanın başından beri insani yardım ve gıda girmediğini, yüreklerinin orada olduğunu söyledi.Davutoğlu, partisince Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir düğün salonunda düzenlen...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ’da iftara katıldı haberi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye ramazanın başından beri insani yardım ve gıda girmediğini, yüreklerinin orada olduğunu söyledi.

Davutoğlu, partisince Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen iftara katıldı.

Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazan boyunca farklı yerlerde vatandaşlarla bir araya gelerek iftarlara katıldığını söyledi.

Ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna işaret eden Davutoğlu, “Ramazan programlarımızı planlarken bazı kararlar aldık. Birincisi 'Lüks salonlarda iftar etmeyeceğiz.' dedik. İkincisi 'Büyükşehirlerde şehir merkezlerinde değil ilçelerde iftar edeceğiz.' dedik. Halkımızın çektiği zorluğu, halkımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları bizzat yaşayarak iftarımızı, sahurumuzu onlarla yapacağız dedik.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, dünyanın farklı yerlerinde zulme uğrayan Müslümanlar için ramazanın buruk geçtiğini dile getirdi.

Dualarının her zaman, zulme uğrayan Müslümanlarla olduğunu belirten Davutoğlu, “Gazze'de günlerdir abluka altında hiçbir insani yardımın girmediği bir ramazan yaşanıyor. Ramazan ayının başından bu yana Gazze'ye hiçbir gıda girmedi. Yüreğimizin bir yarısı Gazze'de, mazlumların olduğu Doğu Türkistan'da, diğer yarısı da Anadolu'muzun, Trakya'mızın her bir köşesinde fakir sofralarında.” dedi.

Programa, Gelecek Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Nişancı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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