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Gelibolu Belediyesinden şehit ailelerine iftar yemeği haberi
Kırklareli Valisi Turan gazilerle buluştu haberi
Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 11 kişi yaralandı haberi
Arnavutköy’de çıkan yangında 2 tır kullanılamaz hale geldi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi
Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardından haberi
Eyüpsultan’daki ölümlü kazanın kamera görüntülerine ulaşıldı haberi
Tekirdağ’da 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Karasu Limanı’nda tahıl deposunun duvarı çöktü haberi
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Gelibolu Belediyesinden şehit ailelerine iftar yemeği haberi

ÇANAKKALE (AA) – Gelibolu Belediyesi tarafından, şehit aileleri ile gazi ve ailelerine iftar yemeği verildi.Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, “Bugün oruçlarımızı, belediyemizce şehit yakını, gazi ve gazi ailelerimizin onuruna verdiğimiz iftar so...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu Belediyesinden şehit ailelerine iftar yemeği haberi

ÇANAKKALE (AA) – Gelibolu Belediyesi tarafından, şehit aileleri ile gazi ve ailelerine iftar yemeği verildi.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, “Bugün oruçlarımızı, belediyemizce şehit yakını, gazi ve gazi ailelerimizin onuruna verdiğimiz iftar sofrasında açtık. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizlerin, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Gelibolu halkının baş tacıdır ve onlar, şehitlerimizin bizlere kutsal emanetleridir.” dedi.

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