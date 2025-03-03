Gelibolu Belediyesinden şehit ailelerine iftar yemeği haberi

ÇANAKKALE (AA) – Gelibolu Belediyesi tarafından, şehit aileleri ile gazi ve ailelerine iftar yemeği verildi.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, “Bugün oruçlarımızı, belediyemizce şehit yakını, gazi ve gazi ailelerimizin onuruna verdiğimiz iftar sofrasında açtık. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizlerin, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Gelibolu halkının baş tacıdır ve onlar, şehitlerimizin bizlere kutsal emanetleridir.” dedi.