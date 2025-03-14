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Gelibolu’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi
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Çanakkale’de bir ev yandı haberi
Yalova’da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi: haberi
MHP’li Yönter, partisinin Pendik’teki iftar programına katıldı: haberi
Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı haberi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırklareli’nde Roman vatandaşlarla iftar yaptı: haberi
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Gelibolu’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın birinci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yazıcızade Mahallesi İbni Katip Sokağı'ndaki bir apartmanın birinci katında 85 yaşındaki Kemalettin Koyun'a ai...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın birinci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yazıcızade Mahallesi İbni Katip Sokağı'ndaki bir apartmanın birinci katında 85 yaşındaki Kemalettin Koyun'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Koyun, kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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