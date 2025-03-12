Genç kadın hakem “mesleğinde zirve” hedefliyor haberi

MİNE YILDIRIM – Sakarya'da yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bölgesel yardımcı hakemi Fatmagül Güzel, mesleğinde zirve gördüğü Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kokartını almayı hedefliyor.

Ortaokulda atletizm ve futsal ile ilgilenen 20 yaşındaki Fatmagül Güzel, kuzeninin yönlendirmesiyle hakemlik kursuna başvurdu.

Başarılı kurs sürecinin ardından 2023'te yeşil sahalara adım atan Fatmagül Güzel, ilk yıl aday hakem, sonraki yıl il hakemi, bu yıldan itibaren de bölgesel yardımcı hakem olarak görev yapmaya başladı.

Azmiyle kısa zamanda klasman atlayan Fatmagül Güzel, bölgesel müsabakalarda yardımcı, amatör maçlarda ise orta hakemlik yapmasının yanı sıra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavına hazırlanıyor.

Zaman zaman karşılaştığı olumsuz yorumlara aldırış etmeyen Fatmagül Güzel, hakemlikte zirve gördüğü FIFA kokartını alarak uluslararası karşılaşmaları yönetmek için azimle çalışıyor.

– “Yapamazsın dendikçe bu işe daha da sarılıyoruz”

Fatmagül Güzel, AA muhabirine, kadınları futbol sahasına çok yakıştırdığını söyledi.

Görev aldığı ilk maçta çok heyecanlı olduğunu anlatan Fatmagül Güzel, “Daha önce alışık olmadığım bir şeydi, heyecan ve stres vardı. 'Yanlış karar verir miyim, nasıl tepkiler alırım?' gibi düşüncelerle girdim sahaya.” dedi.

Fatmagül Güzel, kadın hakem olmanın hem avantaj hem de dezavantajları olduğunu dile getirerek “Kadın hakemlerin sayısı az olduğu için daha hızlı yükselebiliyoruz. Dezavantajları ise tepkiler fazla olabiliyor. 'Kadın hakem, futbolla ne alakası var şeklinde' kötü yorumlar gelebiliyor. Kötü yorumlar bizi mesleğimize daha da bağlıyor. 'Yapamazsın' dedikçe bu işe daha da sarılıyoruz. Erkekler 'biliyoruz' diyerek daha basite alabiliyorlar ama kadınlar toplumun baskısını yenmek için daha hırslı çalışıyorlar.” diye konuştu.

Kentte bölgesel klasmana 10-15 yıl sonra ilk kadın hakem çıktığını aktaran Fatmagül Güzel, “Nasip olursa FIFA ve UEFA'da maç yönetmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Ailesinin ilk zamanlarda kararına tepki gösterdiğini, daha sonra ise duruma alışıp kendisini desteklediğini anlatan genç hakem, “İlk başlarda olumsuz yorumlar aldık ama şu anda çoğu yerde 'Erkeklerden daha iyisin hocam, sen orta sahaya geç şekilde' olumlu yorumlar alabiliyoruz. Tanıdığım, tanımadığım, sahalarda denk geldiğim çok destekleyenler, tebrik edenler oluyor. Destekleyenlerin sayısı artıyor.” dedi.

Sahada kendini çok iyi yansıttığını düşündüğünü söyleyen Fatmagül Güzel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Otoriter insanım, bunu yansıttığımı düşünüyorum. Güçlü hissediyorum, bölgesel kategorisine yükseldiğim için daha da özgüven sahibi oldum. Kadınlara söylemek istediğim, her zaman güçlü olmaları, istediklerinin ve yeteneklerinin arkasında durmaları. Kadınları sahaya çok yakıştırıyorum. Hakemi, futbolcusu, saha komiseri, antrenörü olsun hepsi çok yakışıyor, sahada gördüğümde mutluluk duyuyorum.”