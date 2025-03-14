Genç korfbolcular, ilk uluslararası şampiyonada milli forma için mücadele ediyor haberi

MAKBULE BEYZA GÜNBEY – Kocaeli'de Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Korfbol Şampiyonası'na katılan genç sporcular, milli takıma seçilmek için mücadele ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yarın sona erecek şampiyonada, Türkiye'nin farklı illerinden 9 takımdan 144 sporcu yer alıyor.

Basketbol ve hentbola benzer, erkeklerle kadınların birlikte oynadığı takım sporu olan korfbolda, milli forma giymek isteyen genç sporcular sahada ter döküyor.

Şampiyonada milli takıma girmeye hak kazanacak sporcular, 18-20 Nisan Çekya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

– “Bütün yaş gruplarına hitap etmeye çalışıyoruz”

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Genel Koordinatörü Yüksel Abdikoğlu, AA muhabirine, korfbolun 1902 yılında Hollanda'da beden eğitimi öğretmeni tarafından tasarlandığını ve geliştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin korfbolla 1995 yılında tanıştığını aktaran Abdikoğlu, “1995'ten 2007'ye kadar hep gönüllülerden oluşan özel turnuvalar niteliğinde geçiyordu. 2007 yılından itibaren resmiyet kazandığımız için hem kulüp müsabakalarımız hem de milli takımlarımız oluştu. 2007 yılına kadar birçok faaliyet yaptık. Antrenörlük, hakemlik kursları açtık. Korfbol Türkiye'de önce üniversitelerde başladı. Ardından yavaş yavaş lise ve ortaokullara yayıldı.” diye konuştu.

Abdikoğlu, federasyon olarak bütün yaş gruplarına hitap etmeye, onları eğitmeye ve yarıştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'de 2 bine yakın korfbol sporcusu olduğu bilgisini paylaşan Abdikoğlu, “Aktif olarak 14-15 kulübümüz var ki bu kulüplerden 10'u korfbol ligi müsabakalarına katılıyor. Bu kulüplerin de altyapı kulüpleri var. Geçtiğimiz yıl 10 takımla 21 yaş altı, 6 takımla 19 yaş altı Türkiye şampiyonaları düzenledik. Önümüzdeki yıllarda da bu sayının katlanarak artacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Abdikoğlu, 2009 yılından bu yana takımların hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı.

19 Yaş Altı Türkiye Korfbol Şampiyonası'nın yarın sona ereceğini dile getiren Abdikoğlu, şöyle devam etti:

“19 yaş Altı Türkiye Şampiyonası aynı zamanda milli takım seçmesi de olacak. İlk defa 19 yaş Altı Milli Takımımız uluslararası organizasyona gidecek. Federasyon başkanımız da bu turnuvayı çok önemsiyor. Buradaki arkadaşlarımız kendilerini gösterip, milli takım antrenörlerine kendilerini beğendirip o turnuvada yer alacaklar. Bu şampiyonadan sonra da 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nı organize edeceğiz. Bu da mayıs gibi olacak. Bunun sonucunda da temmuz ayında Belçika'da düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasına katılacak sporcularımızı milli takım antrenörümüz görecek ve milli takımımızı oluşturacak.”

– “Beraber oynamak zor değil, kolay ve eğlenceli”

Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı sporcusu Elif Tüzün de 2 senedir korfbol oynadığını söyledi.

Korfbol oynamaktan keyif aldığını belirten Tüzün, “Biz beraber oynarken zevk alıyoruz. Bu sporda her cins birbirini savunuyor. Bu yüzden beraber oynamak zor değil, aksine kolay ve eğlenceli.” dedi.

Tüzün, daha önce milli takımda yer aldığını, bunu tekrarlamak istediğini kaydetti.