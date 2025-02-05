Girişimsel onkolojik yöntemler, kanser tedavisinde umut vadediyor haberi

Bayındır Söğütözü Hastanesi Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Akhan, girişimsel onkolojik yöntemlerin, birçok kanserin tedavisinde gittikçe daha fazla kullanılan alternatif tedaviler arasında yer aldığını belirtti.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, her geçen gün gelişmelerin yaşandığı kanser tedavisinde, yeni tedavi alternatifleri ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, kanser hastalıklarında farklı tedavi alternatifleri geliştirilmesinin, gelecek açısından oldukça değerli olduğunu vurguluyor. Girişimsel onkolojik yöntemler, kanser hastaları için umut verici önemli tedavi alternatifleri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Söğütözü Hastanesi Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Akhan, son 25 yıldır kanser tedavisinde girişimsel radyolojik tekniklerin gelişimine bağlı olarak çok sayıda yeni işlem tanımlandığını bildirdi.

Girişimsel radyolojinin alt birimi girişimsel onkolojinin kanser tedavisindeki yeri hakkında görüşlerini paylaşan Akhan, girişimsel onkolojik işlemlerin gelişmesiyle farklı teknikler kullanarak doğrudan doğruya tümörlü dokuyu ortadan kaldıracak “ablasyon” yöntemlerinin uygulanabildiğini aktardı.

Akhan, “Tümör 3 santimden küçükse, çok etkili ablasyon teknikleriyle tümör dokusu tamamen tedavi edilebiliyor. Ayrıca 'TAKE', 'TARE', 'Kemosaturasyon' ve 'LIOX' işlemleriyle tümöre, damar içerisinden ilaç tedavileri ya da ışın tedavileri yapılabiliyor. Bu tedaviler, tümör dokusunun ortadan kaldırılmasını veya küçültülmesini sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Karaciğerde en sık görülen hepatoselüller kanserlerin (HCC) tedavisinde lezyonların 3 santimden küçük olması durumunda ablasyon tekniklerinin uygulanabildiğini kaydeden Akhan, başka bir tedavi alternatifinin bulunmadığı daha büyük ve çok sayıda kitleler söz konusuysa transarterial kemoembolizasyon (TAKE), bu işlem sırasında ışın tedavisi yapılacaksa transarterial radyoembolizasyon (TARE) yöntemine başvurulabildiğine işaret etti.

– “Kemik metastazlarında etkili kullanılmakta”

Akhan, girişimsel radyolojik ablatif tekniklerin, karaciğer ve akciğer metastazlarında, böbrek, pankreas ve prostat tümörlerinde uygun klinik ve teknik endikasyonlarla yapıldığına değinerek, “Bu teknik, kemik metastazlarında, yumuşak doku tümörlerinde de etkili olarak kullanılmakta. Girişimsel yöntemler, tiroidin iyi huylu tümörlerinde veya memenin ameliyat edilemeyen iyi huylu ya da kötü huylu tümörlerinde, gittikçe daha fazla kullanılan tedavi alternatifleri arasında yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Cilt kanseri (Malign melanom) ve ilaçlara dirençli meme kanserinin karaciğere metastazı varlığında en etkili tedavi alternatifinin “kemosaturasyon” yöntemi olduğuna işaret eden Akhan, yeni gelişen “LIOX” ve benzeri işlemlerle karaciğere ve başka organlara daha etkili ilaç verilmesi tekniklerinin de mevcut olduğuna değindi.

Akhan, primer akciğer kanseri hastası cerrahi müdahale yapılamayan hastalarda ablasyon teknikleri ve stereotaktik vücut radyoterapisine (SBRT) başvurulabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Hastaya en doğru tedavinin en uygun zamanda uygulanması, tedavinin başarısında, yaşam süresinin uzatılmasında ve hayat kalitesinin yükseltilmesinde mühim oluyor. Bu nedenle multidisipliner tümör konseylerinin hastanelerde oluşturulması ve her kanser hastasında durumun, bu konseylerde tartışılması önem arz ediyor.”