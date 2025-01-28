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Global Ports Holding, Mindelo Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Global Ports Holding, Mindelo Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekledi haberi

İSTANBUL (AA) – Global Yatırım Holding'in iştiraki, kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Cabo Verde'nin Sao Vicente adasındaki Mindelo Kruvaziyer Limanı'nı portföyüne kattı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, portföyünde 19 ülkeden 32 kruvaziyer limanı bulunan GPH, sektördeki konumunu güçlendiriyor.

GPH ve Cabo Verde Liman Başkanlığı (ENAPOR) arasında imzalanan anlaşmayla, Sao Vicente adasındaki Mindelo Kruvaziyer Limanı, GPH'nin portföyüne katıldı. Şirket, 2 yıl uzatma opsiyonuyla limanı 3,5 yıl işletecek.

Anlaşma kapsamında, GPH, terminalin gelişimi, yönetimi ve operasyonel başarısını desteklemek amacıyla kendi küresel uzmanlığı ve işletme modelini liman operasyonlarının verimini artırmak için kullanacak.

Cabo Verde, Tunus'un ardından GPH'nin Afrika'daki ikinci limanı oldu. Limanın stratejik konumu ve şirketin Kanarya Adaları limanlarıyla sağladığı sinerji, bölgesel bağlantıyı güçlendirecek ve işbirliği için yeni fırsatlar yaratacak. Bu anlaşmayla GPH, Atlantik rotalarındaki gücünü daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Mindelo Kruvaziyer Limanı, Afrika'nın kuzeybatı sahilinde stratejik bir konumda yer alan Cabo Verde'nin Sao Vicente ve Santo Antao ikiz ada destinasyonlarına açılan bir kapı işlevi görüyor. Önemli Atlantik rotalarının da kesişim noktasında yer alan limanın, Kuzey Avrupa ve Batı Afrika destinasyonlarını birbirine bağlayan önemli bir nokta olması amaçlanıyor.

Limandaki yolcu trafiğinin artırılmasıyla, bölgedeki ekonomik büyümeye ve turizme katkı sağlaması bekleniyor. Limanın, bu yıl 60 bini aşkın yolcuyu ağırlaması öngörülüyor.

– “Stratejik öneme sahip kruvaziyer limanlarını portföye ekliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Kanada'dan Singapur'a kadar geniş bir coğrafyada operasyonlarını yürüttüklerini ve hizmet verdiklerini belirtti.

Kıtalararası geçiş güzergahlarında yer alan stratejik öneme sahip kruvaziyer limanlarını portföylerine eklediklerini aktaran Kutman, şunları kaydetti:

“Hazırlayacağımız Kruvaziyer Destinasyonu Geliştirme Programı kapsamında etkin pazarlama stratejileriyle Cabo Verde'nin cazibesini artırırken, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir turizm uygulamalarını destekleyeceğiz. ENAPOR ile Sao Vicente ve Santo Antao adalarının eşsiz cazibesini artıracak, dünya standartlarında bir destinasyon yaratmayı hedefliyoruz.”

Ada
Kruvaziyer Liman
Liman
Verde

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