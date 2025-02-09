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“Golden Horn Brass” grubu Bursa’da konser verdi haberi

BURSA (AA) - Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olarak tanınan Begüm Gökmen ve grubu "Golden Horn Brass", Bursa'da sahne aldı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Golden Horn Brass müzik grubu barok, klasi...