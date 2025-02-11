Goodyear, “Eagle F1 Asymmetric 6” serisinin ebatını genişletiyor haberi

Goodyear, premium ultra yüksek performanslı (UHP) yaz lastiği “Eagle F1 Asymmetric 6” serisi için 42 yeni ebat sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca aşamalı olarak pazara sunulacak 42 yeni ebatla “Eagle F1 Asymmetric 6” serisindeki en geniş ürün yelpazesine ulaşılacak.

İlk etapta, yılın ilk yarısında 27 ebat, yılın ikinci yarısında ise 15 ek ebat satışa çıkacak. Yeni ebatların yüzde 50'den fazlası, Goodyear'ın yenilikçi “SoundComfort” ve “SealTech” teknolojilerini içerecek.

42 yeni ebatın piyasaya sunulmasının ardından toplam “Stok Tutma Birimi” (SKU) sayısını 233'e çıkaracak Goodyear, tarihinin en büyük UHP yaz lastiği portföyünü tamamlayacak.

Avrupa'da SUV ve elektrikli araç (EV) pazarında artan talep göze alınarak, yeni ebatlar 18 ila 23 inç arasında değişecek. Özellikle büyük jant ölçülerine talebin artması nedeniyle, yeni SKU'ların yüzde 93'ü, 19 inç ve üzeri olacak. Bu yeni ebatlar, “Volvo EX90”, “Audi Q7”, “Range Rover Sport”, “Tesla Model Y”, “Polestar 4” ve “Audi Q8 e-tron” gibi modern araçlar ve popüler elektrikli modellerle uyumlu olacak şekilde optimize edildi.

– Gürültü seviyesinde yüzde 20'den fazla düşüş

Eagle F1 Asymmetric 6, düşük yuvarlanma direnci sayesinde EV uyumluluğu sunarak verimliliği artırıyor ve iç mekandaki gürültüyü azaltıyor.

SoundComfort özelliği, yol gürültüsünü minimize ederek daha sessiz ve konforlu bir sürüş sağlarken, SealTech ise 5 milimetreye kadar olan delinmeleri anında mühürleyerek güvenliği ve pratikliği artırıyor.

Eagle F1 Asymmetric 6, yüksek yük kapasitesi sayesinde modern SUV'lar ve EV'ler için ideal bir seçenek sunuyor. Ürünün EV uyumlu yapısı, yol gürültüsünü 1 desibel azaltan özel bir desen içeriyor. Bu durum, lastiğin gürültü seviyesinde yüzde 20'den fazla düşüşe eş değer sessizlik sağlıyor.

Lastikte, Goodyear'ın “Dry Stability Plus” teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, yol yüzeyine uyum sağlayarak optimum yol tutuşu, çekiş ve stabilite oluşturuyor. Islak zemin performansını artıran özel bir reçine sayesinde üstün ıslak zemin yol tutuşu da sunuluyor.

Tanıtımından bu yana Avrupa genelinde beğeni toplayan Eagle F1 Asymmetric 6, birçok prestijli ödüle layık görüldü. 2023'te “Auto Bild”in en iyi yaz lastiği seçilen model, iki yıl üst üste “Eco-Master” ünvanını da kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Avrupa Tüketici Pazarlama Direktörü Sonia Leneveu, premium segment Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6'yı, elde ettiği başarılar sayesinde daha fazla araca sunabilmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Leneveu, “Avrupa'da SUV ve EV pazarı hızla büyüyor. Şimdiye kadarki en kapsamlı Eagle F1 Asymmetric 6 serisini sunarak, modern ve elektrikli araçların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.