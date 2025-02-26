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Goodyear, filo ve lastik yönetiminde yenilikçi çözümü DrivePoint’i duyurdu haberi

İSTANBUL (AA) - Goodyear, lastik basıncı takibini otomatik hale getirerek operasyonel verimliliği artırmak amacıyla ticari filolar için geliştirdiği DrivePoint sistemini devreye alarak yenilikçi çözümlerine bir yenisini ekledi.Şirketten yapılan açıklamaya...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Goodyear, filo ve lastik yönetiminde yenilikçi çözümü DrivePoint’i duyurdu haberi

Goodyear, lastik basıncı takibini otomatik hale getirerek operasyonel verimliliği artırmak amacıyla ticari filolar için geliştirdiği DrivePoint sistemini devreye alarak yenilikçi çözümlerine bir yenisini ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket, lastik durumunu ve araç parametrelerini saniyeler içinde ölçen araç altı bir sistem olan CheckPoint'ten sonra şimdi de DrivePoint çözümünü devreye aldı.

Gelişmiş teknolojisiyle Goodyear DrivePoint, ticari filoların operasyonel verimliliğini artırırken, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için tasarlandı.

– Otomatik ve dinamik lastik basıncı ölçümü

Geleneksel lastik kontrolleri, insan hatasına açık olması ve zaman alması nedeniyle araçların hizmet dışı kalmasına yol açabiliyor. Goodyear DrivePoint, bu sorunlara otomatik ve dinamik bir lastik basıncı ölçüm sistemi ile çözüm sunuyor.

Kablosuz bataryayla çalışan teknoloji sayesinde kolayca kurulabilen DrivePoint, çok sayıda aracın hızlı ve dinamik şekilde denetlenmesine olanak tanıyor. Sistem, lastik supaplarına takılan Supap Üstü Sensörler ve lastik verilerini toplayan alıcılardan oluşuyor.

Supap Üstü Sensörler, anlık lastik basıncı izlemesi yaparak, lastiği sökmeye gerek kalmadan supaba vidalanabiliyor. Kablosuz ve her türlü hava koşuluna dayanıklı yapısıyla dikkati çeken sensörler, lityum piller sayesinde uzun ömürlü kullanım sunuyor.

DrivePoint alıcıları, araç geçtiği sırada sensörlerden gelen verileri okuyarak analiz ediyor ve mobil ağ üzerinden Goodyear Cloud'a iletiyor. Alıcılar, kablosuz teknolojisi sayesinde elektrik kaynağı gerektirmeden çalışıyor ve her türlü hava koşuluna dayanıklılık gösteriyor.

Araçlar, Goodyear DrivePoint alıcılarının yer aldığı özel alanlardan durmaksızın geçerken, sistem her tekerlekten anlık lastik basıncı verilerini topluyor. Sensör verileri, batarya seviyeleri de dahil olmak üzere akıllı analiz için Goodyear Cloud’a aktarılıyor. Filo yöneticileri, Goodyear FleetHub mobil ve web uygulamaları üzerinden lastik durumunu anlık olarak takip edebiliyor.

Goodyear
Lastik
Lastik Basıncı
Sensör
Sistem

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