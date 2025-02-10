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Görme engelli milli golbol sporcusu Barış Tosun’un hedefi olimpiyatlara katılmak haberi

- "Bundan sonraki hedefim her sporcu gibi olimpiyat, olimpiyatı görebilmek ve orada şampiyonluk elde edebilmek"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Görme engelli milli golbol sporcusu Barış Tosun’un hedefi olimpiyatlara katılmak haberi

MUSTAFA BİKEÇ – Oynadığı kulüplerde dikkatleri çekip milli takımın da vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Türkiye Görme Engelliler Erkek Milli Golbol Takımı oyuncusu Barış Tosun, olimpiyatlarda da forma giymek için çalışıyor.

Doğuştan tavuk karası hastalığı (gece körlüğü) olan ama 4-5 yaşına kadar bu konuda sorun yaşamayan 36 yaşındaki Tosun, çocukluk yaşlarında arkadaşlarıyla oyunlar oynarken görme yetisinin gerilediğini fark etti.

Şu anda yüzde 90 görme kaybı bulunan Tosun, ailesinin yönlendirmesiyle okuduğu okulda golbola başladı ve ortaokulda düzenlenen okullararası turnuvalarda takımıyla dereceler kazandı. Lisedeyken de spordan kopmayan Tosun, İstanbul ve Ankara'daki kulüplere transfer olup başarılarını bu kulüplerle de sürdürdü.

İlk defa 2013 yılında milli takıma seçilen Tosun, ay-yıldızlı ekiple aynı yıl Konya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final, 2017 yılında Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final ve 2023'te Karadağ'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda da Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Oynadığı Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü takımıyla bu sezon ligi namağlup şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı yakalayan Tosun, 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek paralimpik oyunlarına katılıp madalya kazanmak istiyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmenliğine atanan Tosun, sporun yanında mesleğini de başarıyla sürdürerek çevresine örnek oluyor.

– “Şu an önümüzde Şampiyonlar Ligi var”

Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) bünyesinde çalışmalarına devam eden Tosun, antrenman için geldiği Bursa'da, AA muhabirine, doğuştan gözünde problem olduğunu, Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu'nda sporla tanıştığını ve golbola yöneldiğini anlattı.

Bu sporla hayatın içine daha fazla girdiğini belirten Tosun, son 12 yıldır da milli takım formasını gururla giydiğini belirterek, “Milli oyuncu olmamdan dolayı üniversiteye başladım ve 2018 yılında mezun oldum. Şükür, orada başarılı olduk ve e-kpss ile öğretmenliğe atandım. Yaklaşık 1,5 yıldır da öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenlik yaparken zaman zaman zorluklar yaşıyorum ama okul idaresi ve Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla o zorlukların üstesinden de geliyorum.” diye konuştu.

İstanbul ve Ankara'daki çeşitli kulüplerle çalıştığını ve dereceler elde ettiğini anlatan Tosun, “Şu an önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Türkiye'de ilk defa katılacak kulüp olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah başarılarımızı orada sürdürmek istiyoruz. Bundan sonraki hedefim her sporcu gibi olimpiyat, olimpiyatı görebilmek ve orada şampiyonluk elde edebilmek.” dedi.

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