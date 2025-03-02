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GÜNCELLEME 2 – Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı haberi
Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi
Edirne İl Özel İdaresi kaçak 20 yapıyı yıktı haberi
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi
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GÜNCELLEME 2 – Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı haberi

VALİNİN YENİ AÇIKLAMASI VE YOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME 2 – Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı haberi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki 10 yolcu ile tır şoförü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapanan Bozüyük-Eskişehir kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

– Vali Aygöl'ün açıklaması

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Devlet Hastanesi'nde kazada yaralananları ziyaret etmesinin ardından gazetecilere, Bursa'dan, Eskişehir yönüne giden otobüste bir yolcunun yanlış otobüse bindiğini fark etmesi üzerine aracın yolda durduğunu söyledi.

Otobüs durduğu esnada tırın arkadan çarptığını ve kazanın meydana geldiğini belirten Aygöl, “Bütün ekiplerimiz zamanında ve saatinde ulaştılar. Allah'a çok şükür ki bir can kaybımız yok. En sevindirici sonucumuz bu. Biraz önce hastanede yaralı olan yolcularımızı ziyaret ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduk.” dedi.

Bursa'dan Ardahan'a gitmek üzere yola çıkan otobüste yaklaşık 30 yolcunun bulunduğunu dile getiren Aygöl, 10 yolcunun ve tır sürücüsünün yaralı olarak hastanede tedavi edildiğini aktardı.

Vali Aygöl, kazada 11 kişinin yaralandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Allah'a çok şükür hayati tehlikesi olan bir yolcumuz yok. Şu anda toparlıyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmamız yapılıyor. Onunla ilgili olarak da yapılması gereken varsa zaten savcımızın talimatı doğrultusunda kolluk güçlerimiz gereğini yapacaklardır.”

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