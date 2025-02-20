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GÜNCELLEME 2 – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi
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Edirne’de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı haberi
Tekirdağ’da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
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GÜNCELLEME 2 – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME 2 – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, gazetecilere, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 100'ün üzerinde personelin 53 araçla yangına müdahale ettiğini söyledi.

Metin Esen, yangının çevredeki iş yerlerine sirayet etmesinin engellendiğini belirterek, işletmenin 3 dükkanın birleştirilmesiyle depo ve satış yeri olarak kullandığını, yangının sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi olmadığını anlattı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım Belediyesi ekiplerinin de yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini vurguladı.

İş yerinde hasara yol açan ve ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İş
Yangın
Yeri

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