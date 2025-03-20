GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı haberi

Kocaeli'de, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım sağlanamayan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı.

Otoyolun İstanbul istikameti Çenedağ mevkisinde 6 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, 34 GYA 918 plakalı otomobilin sürücüsü Selim Kılıç (30) ile yanındaki Kadir Balaban (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun İstanbul yönü, ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.