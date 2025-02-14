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Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi
Kırklareli’nde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı haberi
İpsala OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı haberi
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli’de gençlerle buluştu haberi
Esenyurt Belediyesinden hastalara evde sağlık ve ambulans hizmeti haberi
Üsküdar’da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada haberi
Üsküdar’da toprak kaymasına ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor haberi
TürkTraktör, 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı haberi
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GÜNCELLEME – Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi

- Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi

Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi'ne dönen Ekrem A. yönetimindeki 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonu, Suzan Tuna K'ye (80) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Emirhan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafriyat kamyonunun çarpması yer alıyor.

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