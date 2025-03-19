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Fatih’te İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi haberi
Bursa’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi haberi
Bilecik’te “Gazze’ye destek konvoyu” oluşturuldu haberi
Kocaeli’de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten şampiyonluk iddiası: haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması’na katıldı: haberi
Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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GÜNCELLEME – Bursa’da kız öğrenci yurdunun elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü haberi

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Bursa’da kız öğrenci yurdunun elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'da kız öğrenci yurdunun elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa-Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada ise Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içinde bulunan Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun elektrik panosunda teknik bir nedenle küçük çaplı yangın çıktığı bildirildi.

Yangının teknik personel ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtilen açıklamada, “Yangında herhangi bir yaralanma söz konusu değildir.” ifadeleri kullanıldı.

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