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GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi öldü haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da kız öğrenci yurdunun elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
AGD’den İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto haberi
Fatih’te İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi haberi
Bursa’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi haberi
Bilecik’te “Gazze’ye destek konvoyu” oluşturuldu haberi
Kocaeli’de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
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GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi öldü haberi

- YARALININ HASTANEDE ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi öldü haberi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Onur E. (41) ile Ceyhun Avcı (31) arasında kahvehanede tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E, yanındaki tüfekle Avcı'ya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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