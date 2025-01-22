SON DAKİKA
Bakırköy’de özel liseye isabet eden mermilerle ilgili polis çalışma başlattı haberi
Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi
İpsala Sınır Kapısı’nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı haberi
Kağıthane’de kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Assos’ta 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar bulundu haberi
Çanakkale’de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı haberi
Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden mevsimsel salgınlara ilişkin değerlendirme haberi
Sağlıklı yaşamak isteyenlerin yeni rotası “orman banyosu” haberi
“Edirne badem ezmesi”nin AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak haberi
Bakırköy’de özel liseye isabet eden mermilerle ilgili polis çalışma başlattı haberi
Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi
İpsala Sınır Kapısı’nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı haberi
Kağıthane’de kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Assos’ta 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar bulundu haberi
Çanakkale’de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı haberi
Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden mevsimsel salgınlara ilişkin değerlendirme haberi
Sağlıklı yaşamak isteyenlerin yeni rotası “orman banyosu” haberi
“Edirne badem ezmesi”nin AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » GÜNCELLEME – Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı haberi

GÜNCELLEME – Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.17 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hatlarında sefer yapan GESTAŞ AŞ de boğazda gece başlayıp sabah etkisi yoğunlaşan ve görüş mesafesinin iyice azalmasına neden olan sis nedeniyle söz konusu iki hatta feribot seferlerine ara verdi.

GESTAŞ AŞ yaptığı duyuruda, sisin etkisini kısmen yitirmesinin ardından Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin saat 10.30, Çanakkale-Eceabat hattında ise saat 12.00 itibarıyla yeniden başladığını belirtti.

Seferlerin Eceabat'tan çift saatlerde, Çanakkale'den ise tek saatlerde yapılacağı duyuruldu.

Çift yönlü olarak durdurulan transit gemi geçişlerinin, sisin etkisini yitirmesinin ardından normale dönmesi bekleniyor.

Çanakkale

İlgili Haberler

Süleymanpaşa Kaymakamı Güler’den gazilere ziyaret haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 11:04

Süleymanpaşa Kaymakamı Güler’den gazilere ziyaret haberi

Edirne’de sis etkili oldu haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 09:40

Edirne’de sis etkili oldu haberi

Sakarya’da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 09:36

Sakarya’da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi

Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 09:24

Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi

Kartal’da toprak kayması sonucu bir otomobil inşaat alanına düştü haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 04:12

Kartal’da toprak kayması sonucu bir otomobil inşaat alanına düştü haberi

Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı haberi
Yerel
22 Ocak 2025, 00:48

Kocaeli’de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı haberi

GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi GÜNCELLEME – Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde deprem haberi Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi Çan’da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi