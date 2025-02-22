GÜNCELLEME – Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı haberi

Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı.

Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, sahte altın bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, şüpheliler fiziki ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edildi.

Takip sonucu Y.T, B.T. ve M.E. kiralık araç içerisinde yakalandı.

Zanlıların üzerinde ve araçtaki aramada, sahte 1 gramlık 24 altın ile sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 445 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.