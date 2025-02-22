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Çanakkale’de süt inekleri mezatla satıldı haberi
Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da haberi
İstanbul’da “Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu” düzenlendi haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sakarya’da istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
Küçükçekmece’de 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü haberi
İstanbul’da “Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” düzenlendi haberi
Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı haberi
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GÜNCELLEME – Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı haberi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı haberi

Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı.

Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, sahte altın bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, şüpheliler fiziki ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edildi.

Takip sonucu Y.T, B.T. ve M.E. kiralık araç içerisinde yakalandı.

Zanlıların üzerinde ve araçtaki aramada, sahte 1 gramlık 24 altın ile sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 445 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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