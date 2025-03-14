GÜNCELLEME – İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu haberi

“Payfix” isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, “Payfix” isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi.

Şüpheli Erkan Kork'un finansal sisteme “Troyin Bilişim” isimli şirketle girdiği ve planlı şekilde Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temasta bulunduğu anlaşılan soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel sistem oluşturarak “Payfix”i kurduğu saptandı.

Soruşturmada 59 şüphelinin özellikle “Payfix” isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü kişiler adına sahte “Payfix” hesap cüzdanları oluşturdukları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları anlaşıldı.

– MASAK raporu

Hazırlanan MASAK raporuna göre, “Payfix”in veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesinin tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesabın bulunduğu, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü belirlendi.

Raporda, analize konu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 bin 399 lira gönderildiği, para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden detaylı incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 “Payfix” cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihlerinde 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu kaydedildi.

– Paravan şirketler

Soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin yapılan araştırmada, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek “Payfix”i yönettikleri, “PozitifBank”ı satın aldıkları, ayrıca “Capital Türk Holding” başta olmak üzere “Ay para ödeme kuruluşu” ve “Ininal Ödeme” ve “Elektronik Para Hizmetleri AŞ” isimli şirketler gibi birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “7258 sayılı yasaya muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturmada savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt elebaşı ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin kişisel hesapları ile kripto cüzdanlarına, 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç, 23 şirkete yönelik ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil toplam 6 milyar 900 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan “Flash Haber TV” isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmasına karar verildi.

– Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, operasyonda 700 bin dolar nakit, çok sayıda soğuk cüzdan ile ziynet eşyası ve bir ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.