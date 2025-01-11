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GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kişi karısını tüfekle öldürdü
Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi
Büyük Çamlıca Camisi’ndeki “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu” sona erdi
Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu
Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” düzenlendi
GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu
Bursa’da maden alanındaki patlatma sonrasında kaya kesimlerinin altında kalan çalışan öldü
Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı
Yeniden Refah Partisi Genel Lideri Erbakan, Sakarya’da ziyaretlerde bulundu
DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret
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GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kişi karısını tüfekle öldürdü

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kişi karısını tüfekle öldürdü

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Nenehatun Mahallesi Eray Sokak'taki evlerinde Şener A. (60) ile eşi Hazal A. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şener A, pompalı tüfekle eşine ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Hazal A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 çocuk annesi kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen Şener A, tutuklandı.

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