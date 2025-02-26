GÜNCELLEME – Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler hasar gören camide onarım çalışmalarına başladı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yangında hasar gören camide incelemede bulunup imam ve mahalle muhtarından bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baraçlı, caminin ramazan ayında hizmete hazır hale getirileceğini kaydetti.
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