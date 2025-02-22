SON DAKİKA
GÜNCELLEME – Küçükçekmece’de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Kağıthane’de bir apartmanda elektrikli sobadan yangın çıktı haberi
Çanakkale’de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi haberi
Pendik’te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İstanbul’da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ Şoförler Odası’ndan UKOME’nin zam kararına tepki haberi
Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi
Tekirdağ’da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haberi
Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi
Bursa’da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
GÜNCELLEME – Küçükçekmece’de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Kağıthane’de bir apartmanda elektrikli sobadan yangın çıktı haberi
Çanakkale’de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi haberi
Pendik’te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İstanbul’da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ Şoförler Odası’ndan UKOME’nin zam kararına tepki haberi
Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi
Tekirdağ’da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haberi
Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi
Bursa’da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » GÜNCELLEME – Küçükçekmece’de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

GÜNCELLEME – Küçükçekmece’de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

- İtfaiye ekipleri, helva satış mağazası ile düğün salonuna da sirayet eden yangın sırasında binada mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Küçükçekmece’de mobilya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

Küçükçekmece'de mobilya deposunda çıkan ve helva satış mağazası ile düğün salonuna sirayet eden yangın kontrol altına alındı.

Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler, binanın üst katlarındaki helva satış mağazası ile düğün salonuna da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Binanın tamamını saran dumanlar nedeniyle çatıda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi, merdiven aracıyla aşağı indirilerek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından, yangın kontrol altına alındı.

Yangına 43 araç ve 160 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, bir süre daha soğutma çalışması yapacak.

İlgili Haberler

Beşiktaş’ta toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:50

Beşiktaş’ta toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı haberi

Edirne’de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:50

Edirne’de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı haberi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:44

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor haberi

Trakya’da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:34

Trakya’da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi haberi

Şişli’de otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:20

Şişli’de otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi

Sarıyer’de otomobilin çarptığı yaya öldü haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:20

Sarıyer’de otomobilin çarptığı yaya öldü haberi

Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu haberi Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu haberi Bilecik’te kan bağışı kampanyası başlatıldı haberi Bilecik’te kan bağışı kampanyası başlatıldı haberi