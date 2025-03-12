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İtalya’dan Azerbaycan’a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule’den geçiş yaptı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Edirne’de alışveriş merkezinin bahçesinde mobilya satışı yapılan çadırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Visa kart kullanıcılarının oyun harcamaları 2024’te Avrupa’da yüzde 16,7 arttı haberi
Balıkesir’de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi haberi
Sındırgı’da öğrenciler İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri klip hazırladı haberi
Çanakkale’de ambulans helikopter kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın için havalandı haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Kariyer.net’in “Adını Koyalım” hareketi, ödül kazandı haberi
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GÜNCELLEME – Maltepe’de kendilerini şikayet eden kişiye bıçakla saldıran 2 zanlıdan biri tutuklandı haberi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Maltepe’de kendilerini şikayet eden kişiye bıçakla saldıran 2 zanlıdan biri tutuklandı haberi

Maltepe'deki bir alışveriş merkezinin önünde kendilerini güvenlik görevlilerine şikayet eden kişiye bıçakla saldıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir kişinin, alışveriş merkezinde taşıdıkları poşetten şüphelendiği 2 kişiyi güvenlik görevlilerine bildirdiği, görevliler ile dışarıya çıkardıkları şüpheliler arasında tartışma yaşandığı belirlendi.

Şüphelilerin bu sırada kendilerini şikayet eden kişiyi fark ettikleri, bıçakla saldırdıkları bu kişiyi yaraladıktan sonra bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

Kimlik bilgileri belirlenen A.M.V ile kavga sırasında elinde bıçak bulunan N.T.K polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T.K tutuklanırken, A.M.V adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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