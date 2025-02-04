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Edirne Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı haberi
Kocaelispor-Sivasspor maçının ardından haberi
Balıkesir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı haberi
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GÜNCELLEME – Sakarya’da annesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı haberi

TUTUKLAMA BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Sakarya’da annesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı haberi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde annesini öldürdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıbeyli Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kaybolduğunu söyleyen Kadir T'ye (30), İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaştı.

İfadesi alınan zanlı, evinde annesi Behiye T'yi (62) aralarında çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurduğunu söyledi.

Bölgeye giden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Kadir T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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