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GÜNCELLEME – Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
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Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Kocaeli’de şarampole devrilen jandarma aracındaki 2 personel yaralandı haberi
Bilecik’te kar etkili oluyor haberi
Çanakkale’de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor haberi
FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı haberi
Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi
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GÜNCELLEME – Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi

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Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde 7 Şubat'ta seyir halindeki otomobile ateş edilmesi sonucu Mert Elter'in hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan B.Y, M.Ş, M.Ş, Ü.B. ve F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı, Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden B.Y. (31) tutuklandı, M.Ş'ye (50) adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlılar M.Ş. (42), Ü.B. (61) ve F.B. (32) ise savcılık sorgularının ardından salıverildi.

Bu arada, gözaltına alınanlardan H.C'nin (65) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

– Olay

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde 7 Şubat'ta Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen araçtan inen kişi veya kişilerce ateş edilmişti. Yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Elter (21) hastaneye kaldırılmış, Elter müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının firari şüphelisi B.Y. ile onun kaçması ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen M.Ş, M.Ş, H.C, Ü.B. ve F.B'yi gözaltına almıştı.

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