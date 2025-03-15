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GÜNCELLEME – Tekirdağ’da tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı ile eniştesi tutuklandı haberi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Edirne’de iftarda gençlerle buluştu: haberi
Tuzla’da bir kişi muayeneden geçemeyen aracını yaktı haberi
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı haberi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova’da konuştu: haberi
İstanbul’da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbul’da buluştu haberi
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GÜNCELLEME – Tekirdağ’da tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı ile eniştesi tutuklandı haberi

- ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Tekirdağ’da tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı ile eniştesi tutuklandı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Hıdırağa Mahallesi'nde oturan Yılmaz K. (19) ile babası Yaşar K. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası, baba Yaşar K. aynı mahallede oturan bir yakınının evine gitti.

Öfkesine hakim olamayan Yılmaz K. ise evden aldığı av tüfeğiyle babasını takip ederek gittiği yakınlarının evin önünde babasına ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçmaya çalışan Yılmaz K. ise Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından Yılmaz K.'ya yardım ettiği öne sürülen eniştesi Bayram K. da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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