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GÜNCELLEME – Yalova’da hatta görülen köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor haberi
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Kocaeli’de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı haberi
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi
“LESEXPO”, KFA Fuarcılık ve YMB işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenecek haberi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel’den Vali Soytürk’e ziyaret haberi
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GÜNCELLEME – Yalova’da hatta görülen köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor haberi

- Yalova Valiliği: - "Soruşturma kapsamında 4 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Yalova’da hatta görülen köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor haberi

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine şehirde su kesintisi yaşanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, Kurtköy Derivasyonu üzerinden Yeşil Körfez tarafına gelen hatta tespit edilen köpüklenme nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi yaptıklarını, olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını bildirdi.

Köpüklenmenin dün akşam saatlerinde görüldüğünü belirten Gürel, şunları kaydetti:

“Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da 'Teknik çalışma yapıyoruz.' diye bilgilendirdik. Eğer buraya dışarıdan bir müdahale varsa, dereye bir deterjan vesaire döküldüyse diye de ilgili birimler, emniyet ve jandarma gerekli araştırmalarını yapıyor. İçiniz rahat olsun. Bugün sadece teknik temizlikten dolayı su kesintisi yapıyoruz.”

– Valilik: “Soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir”

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçeye bağlı Kadıköy beldesinde şehri besleyen regülatör havuzunun köpürmesi sonucu suya belirsiz bir madde katıldığının değerlendirildiği belirtilerek, bunun üzerine yetkili ekiplerce halk sağlığını korumak amacıyla tedbiren şehir genelinde su kesintisi uygulandığını bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, sudan numuneler alarak detaylı analiz çalışmalarına başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Analiz sonuçları kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Bu olağandışı durumun sebebini tespit etmek amacıyla kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 4 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştır. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir.”

Su kesintisi süresinin, analiz sonuçları ve soruşturmanın seyrine bağlı olarak belirleneceği vurgulanan açıklamada, “Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. Yalova halkının sağlığı ve güvenliği bizim için en büyük önceliktir. Dezenformasyon yaşanmaması adına yetkili kurumlardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.” ifadelerini yer verildi.

Soruşturma
Su Kesintisi
Yalova

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