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GÜNCELLEME – Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi haberi
Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı haberi
At sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları İstanbul’da gençlerle buluştu haberi
İstanbul’daki inanç grupları temsilcileri iftarda bir araya geldi haberi
Edirne Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi haberi
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GÜNCELLEME – Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

Yalova’nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Armutlu ilçesi ile Esenköy beldesi arasında bulunan eski Armutlu göleti bölgesindeki ormanlık alanda bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Yalova Orman Şube Müdürlüğü ile Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yalova Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir tekneden Armutlu’ya bağlı Gölbaşı bölgesinde yangın çıktığı ihbarının geldiği belirtildi.

İhbar sonrası yangına müdahale için 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, Esenköy Belediyesine ait 1 su tankeri, 1 itfaiye aracı, Armutlu Belediyesi’ne ait 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yangın söndürme çalışmalarına 15 orman işçisi, 7 Armutlu Belediyesi itfaiye görevlisi, 5 orman muhafaza memuru ve 1 orman işletme şefi olmak üzere toplam 28 personel katılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerimizin yoğun çabası ve koordineli müdahalesi sonucu kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.”

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