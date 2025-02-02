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GÜNCELLEME – Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı haberi
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından haberi
Esenler’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı haberi
Edirne’de apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
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GÜNCELLEME – Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı haberi

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı haberi

Yalova'da su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T, muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Yalova Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A, “İçilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme” suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından salıverildi.

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak Çarşamba akşamı köpüklenme oluşması nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, hatlarda yapılan temizliğin ardından yeniden su verilmeye başlanmıştı. Şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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