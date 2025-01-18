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Güngören’de aracıyla sahte içki satan zanlı yakalandı
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Güngören’de aracıyla sahte içki satan zanlı yakalandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Güngören’de aracıyla sahte içki satan zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) – Güngören'de, pet şişelere doldurduğu sahte içkiyi aracıyla dolaşarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bir kişinin araç içerisinden sahte içki satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu aracı takibe alan ekipler, şüphelinin pet su şişelerine doldurduğu sahte içkiyi otomobilinin bagajından çıkartarak sattığını tespit etti.

Şüpheli, otomobilinin başında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 9 şişe sahte içki ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin otomobilinin bagajından çıkardığı sahte içkiyi bir kişiye verdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sahte İçki

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