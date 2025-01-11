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Güngören’de lastiği üçüncü sefer çöken yolda oluşan çukura giren araba ziyan gördü

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Güngören’de lastiği üçüncü sefer çöken yolda oluşan çukura giren araba ziyan gördü

İSTANBUL (AA) – Güngören'de sağ ön lastiği üçüncü kez çöken yolda oluşan çukura giren otomobilde hasar oluştu.

Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde daha önce 2 kez çöken yolda bugün sabah saatlerinde yeniden çökme meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar yolda oluşan çukurun etrafına kaldırım taşı koyarak önlem almaya çalıştı.

Bu sırada yoldan geçen bir otomobilin sağ ön lastiği, çökme nedeniyle oluşan çukura girdi.

Otomobil bulunduğu yerden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan, otomobilin lastiğinin çukura girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 26 Kasım'da İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında çöken yolda, 24 Aralık'ta yürütülen çalışma esnasında yeniden çökme meydana gelmişti.

Yolda

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