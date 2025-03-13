Halep’te savaştan zarar gören tarihi eserleri konu alan sergi Kocaeli’de açıldı haberi

Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ), Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Halep'te zarar gören tarihi eserlerin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bilimsel çalışmalar ve projelerden oluşan sergi düzenlendi.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi ve GTÜ Mimarlık Bölümü Sergi Etkinlik Yayın Komisyonu, Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud Zein Alabidin'in çalışmalarından elde edilen dokümanla hazırlanan “Halep: Dün, Bugün ve Yarın” adlı sergi, GTÜ Kongre Merkezi'nde açıldı.

Savaştan etkilenen Emeviler, Memlükler, Eyyubiler ve Osmanlı dönemlerine ait kale, sur, kent kapıları, dini yapılar, çarşılar, hanlar ve evlerin savaştan önceki hali, şu andaki durumları ve yarınının nasıl olması gerektiğine dair çalışmaların yer aldığı sergiyle, eserlerin değişimini gösteren dokümanlar sayesinde, uluslararası işbirliğinin önemine işaret edilerek, kentlerin yeniden inşası konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Alabidin, AA muhabirine, savaştan önce topladığı belgeler ve fotoğraflar sayesinde Halep'te bulunan tarihi eserler üzerinde hasar tespiti yapabildiklerini söyledi.

Yaz dönemlerinde öğrencileriyle Halep'e giderek fotoğraflama yaptıklarını ve bunlar üzerinden mimari çizimler oluşturduklarını anlatan Alabidin, “Bu çalışma 2019'da TİKA tarafından kitap olarak basıldı. Hedefim sadece 50 eser üzerinde değil, daha yapılacak çok eser var. Türkiye'de yer alan öğrencilerimizle Yıldız Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile bilimsel çalışmalar yapmak niyetindeyim.” diye konuştu.

Alabidin, Halep'in ciddi yıkıma uğradığını, bunun için orada yapılacak restorasyon projelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu binaları tekrar nasıl ihya edebiliriz? Restore ederken yanlış müdahale yapılırsa o da yanlış olur. Restorasyon yapacak kurumların konuya hakim olmaları gerekiyor. TİKA'nın savaştan önce bölgede çalışmaları oldu. Bu tarihi eserlerin TİKA, İCOMOS ve UNESCO tarafından restorasyonu yapılırsa… Tabii bu arada ülkesini terk etmiş insanların, ustaların ve uzmanların dönüp tekrar Suriye'yi kendi elleriyle imar etmelerini temenni ederim.”

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesi Elif Özlem Aydın, tarihi kentlerin yeniden kentsel hafızada nasıl yer bulacağının ortak akıl ve iyileşme projeleriyle ele alınması gerektiğini belirtti.

Serginin belge niteliği taşıdığını ifade eden Aydın, “Halep, yüzyıllar boyunca kültürel çeşitliliğin ve ticaretin merkezlerinden birisi olmuş ancak ne yazık ki yakın geçmişte ağır yıkımlara maruz kalmıştır. Sergimiz tarihsel dokusunu, geçirdiği dönüşümleri ve geleceğe dair umutları gözler önüne seren önemli bir belgedir.” dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise bir milletin teknik kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun, uygarlık, medeniyet, sosyoloji ve kültürüyle bir arada değilse sallantı içerisinde yaşayacağının altını çizdi.

Rektör Mantar, medeniyeti yok etmek isteyenlerin iyi üniversitelerden mezun olduklarını ancak eğitimlerini insanlığın faydasına kullanmadıklarını dile getirdi.

Sergi, 1 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.