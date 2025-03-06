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“Hayaletle Dans” oyunu Bursa’da sahnelendi haberi
İstanbul’da kaybolan Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda sağ bulundu haberi
Bursa’da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü haberi
GÜNCELLEME 3 – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’i arama çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı haberi
BESOB, gönüllü esnaftan oluşan arama kurtarma ekibini tanıttı haberi
Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı: haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
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“Hayaletle Dans” oyunu Bursa’da sahnelendi haberi

BURSA (AA) - Bursa'da, Simon Williams'ın kaleme aldığı ve çevirisini Şükran Yücel'in üstlendiği "Hayaletle Dans" oyunu sahnelendi.Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda sergilenen oyunu Saydam Yeniay yönetti.Simon Williams'ın kaleme aldığ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Hayaletle Dans” oyunu Bursa’da sahnelendi haberi

Bursa'da, Simon Williams'ın kaleme aldığı ve çevirisini Şükran Yücel'in üstlendiği “Hayaletle Dans” oyunu sahnelendi.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda sergilenen oyunu Saydam Yeniay yönetti.

Simon Williams'ın kaleme aldığı ve çevirisini Şükran Yücel'in üstlendiği oyun, tiyatroseverler tarafından ilgiyle izledi.

Oyunun sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.

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