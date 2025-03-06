“Hayaletle Dans” oyunu Bursa’da sahnelendi haberi

Bursa'da, Simon Williams'ın kaleme aldığı ve çevirisini Şükran Yücel'in üstlendiği “Hayaletle Dans” oyunu sahnelendi.
Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda sergilenen oyunu Saydam Yeniay yönetti.
Simon Williams'ın kaleme aldığı ve çevirisini Şükran Yücel'in üstlendiği oyun, tiyatroseverler tarafından ilgiyle izledi.
Oyunun sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.
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