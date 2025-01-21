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Hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Akça’nın ismi sokağa verildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Havsa ve Lalapaşa’da ziyaretlerde bulundu haberi
SuperFresh yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyasını tanıttı haberi
Özel ve Dervişoğlu, Ümit Özdağ’a destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi haberi
Balıkesir’de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boşaltıldı haberi
Tekirdağ’da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı haberi
Kocaeli’nin yeni araştırma üssü Bilim Park’ın inşaatında sona gelindi haberi
Kırklareli’nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi
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Hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Akça’nın ismi sokağa verildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Akça’nın ismi sokağa verildi haberi

EDİRNE (AA) – Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Çalışma Grup Başkanı Selim Akça'nın ismi sokağa verildi.

Edirne Belediyesi Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu önerisi Belediye Meclisi kararı ile Akça'nın isminin Kuvayı Milliye Bulvarı 3022. sokağa verilmesi kararlaştırıldı.

Ekiplerin Selim Akça Sokak tabelasını hazırlamasının ardından tören düzenlendi.

Mevlana Cami İmamı Faik Sezer Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, katılanlar da Akça için dua etti.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Akça'yı hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Akça'nın isminin Edirne'de bir sokakta yaşayacağını belirten Aşılıoğlu, törene katılanlara teşekkür etti.

Törene, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, 112 Acil Çarı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü İbrahim Tarancı ve Akça'nın mesai arkadaşları katıldı.

Selim Akça, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede geçen yıl 15 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

Akça

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