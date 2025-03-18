Hayrat İnsani Yardım Derneği, Brezilya’da Kur’an-ı Kerim dağıttı haberi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, “Dünya Kur'an Okuyor” sloganıyla Brezilya'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıttı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir yandan yurt içi ve dışındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüren dernek, bir yandan da manevi ihtiyaçlara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda “Dünya Kur'an Okuyor” sloganıyla bugüne kadar 42 ülkede 1 milyon 400 binden fazla Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Son olarak Türkiye'den kilometrelerce uzaklıktaki Brezilya'nın önemli kentlerinden Sao Paulo'da erkek ve kız öğrencilere toplam 1000 Kur'an-ı Kerim verildi.
Ramazanda gerçekleştirilen organizasyondan yararlanan çocuklar, dernek gönüllülerine teşekkür etti.
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