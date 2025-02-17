Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Çamdağı mevkisinde heyelan meydana gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen belediye ve karayolları ekiplerinin 4 iş makinesi ve 6 personelle yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
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