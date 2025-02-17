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Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı haberi
Tekirdağ’da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi haberi
Ümraniye’de viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Kocaeli’de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
Yalova’da orman yürüyüşünde kaybolan aile ekipler tarafından bulundu haberi
Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa’da konser verdi haberi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bursa’da konuştu: haberi
Edirne’de sağanak etkili oldu haberi
Bursa’da kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı haberi
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Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Çamdağı mevkisinde heyelan meydana gelmesi üzerine...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Çamdağı mevkisinde heyelan meydana gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen belediye ve karayolları ekiplerinin 4 iş makinesi ve 6 personelle yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

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