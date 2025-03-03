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“Hızır41 Afet Mutfağı”nda ramazanda 1 milyon 200 bin pide üretilecek haberi
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“Hızır41 Afet Mutfağı”nda ramazanda 1 milyon 200 bin pide üretilecek haberi

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: - "370 gramlık pide 20 liradan 50 noktada dağıtılacak. Kilogram başına hesapladığınızda gerçekten Türkiye ortalamasının çok altında"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Hızır41 Afet Mutfağı”nda ramazanda 1 milyon 200 bin pide üretilecek haberi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “Hızır41 Afet Mutfağı”nda ramazan ayı boyunca 1 milyon 200 bin pide üretilecek.

Afet durumunda hem kente hem de çevre illere yardım yapılabilmesi amacıyla Başiskele'de 5 bin 300 metrekaresi kapalı, 10 bin 350 metrekare alanda kurulan tesiste, ramazan ayı dolayısıyla pide üretimi yapılıyor. Tesiste birinci kalite undan üretilen 370 gram ağırlığındaki pideler, 50 noktada uygun fiyattan satışa sunuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hızır41 Afet Mutfağı”nın çok amaçlı planlanan bir proje olduğunu, afet zamanlarında hızır acil mantığıyla çalışacağını, afetzedeler için günde 150 bin kişilik çorba, 20 bin kişi için 3 öğün yemek çıkarabileceğini söyledi.

Mutfağın diğer zamanlarda da sosyal hizmet faaliyetlerinin ana ekseni olacağını belirten Büyükakın, “Gönül Kazanı Projesi” kapsamında her ay yaklaşık 1000 yaşlı için yemek pişirildiğini ve maddi durumuna bakılmaksızın evlerine 3 öğün yemek götürüldüğünü ifade etti.

Büyükakın, afet mutfağında ramazan ayı dolayısıyla pide ürettiklerini anlatarak, “370 gramlık pide 20 liradan 50 noktada dağıtılacak. Kilogram başına hesapladığınızda gerçekten Türkiye ortalamasının çok altında. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 1 milyon 200 bin pidenin vatandaşlara hesaplı şekilde ulaşması sağlanacak. Ayrıca, ramazan ayı boyunca 58 bin kişiye 3 çeşit yemek çıkarıyoruz. İhtiyaç sahibi, yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlarımız yararlanıyor.” ifadelerini kullandı.

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