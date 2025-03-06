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Honor, Magic serisi için 7 yıl Android ve güvenlik güncellemesi sunacak haberi

İSTANBUL (AA) - Honor, amiral gemisi Magic serisi için 7 yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunacağını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, Avrupa Birliği (AB) pazarlarından başlayarak uygulanacak genişletilmiş des...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Honor, Magic serisi için 7 yıl Android ve güvenlik güncellemesi sunacak haberi

Honor, amiral gemisi Magic serisi için 7 yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, Avrupa Birliği (AB) pazarlarından başlayarak uygulanacak genişletilmiş destekle sektörde söz konusu hizmeti sunan üç markadan biri haline geliyor.

Honor Alpha Plan kapsamında duyurulan taahhüt, markanın müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha kanıtlıyor. Honor, adımın sektördeki diğer markalara da ilham vererek daha fazla kullanıcının yeni teknolojilere erişmesini ve cihaz güvenliğinin üst seviyede tutulmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Honor Alpha Plan, markayı, bir akıllı telefon üreticisinden küresel bir lider AI cihaz ekosistemi şirketine dönüştürmeyi hedefleyen yeni bir kurumsal stratejinin temelini oluşturuyor.

Honor'un sunduğu uzatılmış destek, yalnızca cihaz ömrünü uzatarak e-atıkların azaltılmasına ve sürdürülebilirlik standartlarının desteklenmesine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun yıllar boyunca yeni AI teknolojileriyle donatılmış güvenli ve yüksek performanslı cihazların kullanılmasını sağlıyor.

Bu destekten ilk faydalanacak kullanıcılar, AB pazarındaki Honor Magic7 Pro sahipleri olacak. Gelecekte, Honor bu kapsamı genişleterek, bar telefonlar ve katlanabilir modeller de dahil olmak üzere daha fazla amiral gemisi cihaza uzatılmış destek sunmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) James Li, Honor Alpha Plan'ın gelecekteki ürünlerinde tüketici odaklı yaklaşımlarını güçlü şekilde vurguladığını belirtti.

Li, amaçlarının mevcut ve gelecekteki tüketici ihtiyaçlarını karşılayan, hatta beklentileri aşan cihazlar ve hizmetler sunmak olduğunu aktararak, “Bu doğrultuda, Honor Magic serisi için 7 yıl boyunca Android OS ve güvenlik güncellemeleri sunma kararı aldık. Bu taahhüt, amiral gemisi bar telefonlarımızı ve katlanabilir modellerimizi kapsıyor ve Honor Magic7 Pro ile başlıyor.” ifadelerini kullandı.

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