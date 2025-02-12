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İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, bazı derneklere ve ilçe belediyelerine yapılan tahsislerin uzatılmasına ilişkin teklifler görüşülüp, kararlaştırıldı.​​​​​​​İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başk...