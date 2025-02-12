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Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi
İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi
Ayvalık’ta Sanat Derneği’nde yeni yönetim seçildi haberi
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Kırklareli’nde askeri bando konser verdi haberi
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi haberi
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İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, bazı derneklere ve ilçe belediyelerine yapılan tahsislerin uzatılmasına ilişkin teklifler görüşülüp, kararlaştırıldı.​​​​​​​İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başk...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, bazı derneklere ve ilçe belediyelerine yapılan tahsislerin uzatılmasına ilişkin teklifler görüşülüp, kararlaştırıldı.​​​​​​​

İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.​​​​​​​

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait olan Bakırköy Şevketiye Mahallesi'ndeki binanın, dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Kas Hastalıkları Derneğine (KASDER) tahsisinin 5 yıl süreyle bedelsiz uzatılması kabul edildi.

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde İBB'ye ait, ilçe belediyesinin “bilgi evi” olarak kullandığı binanın 1. ve 2. katlarının tahsisinin 5 yıl süreyle bedelsiz uzatılması kararlaştırıldı.

Tuzla'da, İBB'ye ait arsanın ilçe belediyesine kreş veya anaokulu yapılmak üzere 5 yıllık bedelsiz tahsisi karara bağlandı.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'ndeki İBB'nin arazisinin semt konağı yapılması için ilçe belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisi toplantıda kabul edildi.

“Bakırköy Belediyesi Misafirhanesi” olarak kullanılan Osmaniye Mahallesi'ndeki İBB'ye ait taşınmazın tahsisinin 5 yıl süreyle bedelsiz uzatılması kararlaştırıldı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde, İBB'ye ait binada faaliyet gösteren Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğine, binanın 3. ve 4. katlarının tahsisinin 5 yıl süreyle bedelsiz uzatılması da mecliste onaylandı.

Belediye
Tahsisi
Uzatılması

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